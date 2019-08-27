0553 313 94 23

Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Daha yeşil bir Türkiye için, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyorum"

27 Ağustos 2019 Salı 03:01
Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan destek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.

Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan, "Saatlerinizi 11 Kasım Saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı elele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, "Fidan umuttur, gelecektir. Daha yeşil bir Türkiye için, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Tarım ve Orman Bakanlığının etkinlikle ilgili paylaşımını retweet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 03:01
  1. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
  2. destek mesajı
  3. fidan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatıda tadilatı sırasında çıkan yangında üç ev yandı
    1. Çatıda tadilatı sırasında çıkan..
    2. Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan..
    3. Beşiktaş'a sürpriz ön libero Thiago Mai
    4. Valeri Bojinov adım adım Bursaspor'a
    5. E-ihracat, bir yılda yüzde 147 büyüdü
    6. ABD'den Afganistan'da sivil katliamı!
    7. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli..
    8. Bahreyn'den İran destekli güçlere..
    9. Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir..
    10. Uyuşturucu satıcılarına "Sokak"..
    11. İsrail'den Hamas'a tehdit mesajı
    12. Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli..
    13. Keşmir'i ilhak eden Hindistan'a ödül..
    14. Emine Bulut cinayeti
    15. Cizre’de şüpheli valiz fünyeyle..
    16. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    17. Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici..
    18. Merih için 35 milyon euro!
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2019
    20. Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200..
    21. İran'dan Fransa'ya 'füze' cevabı!
    22. Bakanlık açıkladı! 22 terörist etkisiz..
    23. Valilikten 'okullarda kayıt ücreti'..
    24. Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
    25. Kocaeli'de otomobil ile cip çarpıştı:..
    26. Dünya Bankası'ndan 'Doğu Türkistan'..
    27. Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Fidan..
    28. Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
    29. Dünya Motokros Şampiyonası’nın..
    30. Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki
    Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi gördü
    Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi gördü