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Fidan dikip gözleme yaptılar

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Orman İşletme Şefliği ve TEMA Kütahya Vakfı tarafından fidan dikimi programı düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:35
Fidan dikip gözleme yaptılar

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Orman İşletme Şefliği ve TEMA Kütahya Vakfı tarafından fidan dikimi programı düzenlendi.


Çavdarhisar Hükümet Konağı bahçesinde Fidan dağıtım töreniyle başlayan programa Kaymakam Furkan Berber, daire amirleri, TEMA Kütahya gönüllüleri, TEMA Çavdarhisar gönüllüleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Programda vatandaşlara Karaçam, Ceviz ve Badem fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım töreninden sonra Kaymakam Berber, Tema gönüllülerini ve Çavdarhisar Orman İşletme Şefi Vedat Yelken’i makamında kabul etti. Kabulde Tema gönüllüleri Orman Haftası münasebetiyle yaptıkları programlar hakkında Kaymakam Berber’e bilgi verdi.


Kabulün ardından İlçeyebağlı Hacıkebir Köyünde Fidan dikim töreni gerçekleşti. Hacıkebir Köyünde 15 dekar araziye 45 adet ceviz, 250 adet badem fidanı dikildi. Fidan dikim töreninden sonra Hacıkebir Köyünde yaşayan vatandaşlar, köy meydanına kurulan saçlarda gözleme yapıp kazanlarda helva yapıp etkinliğe katılan herkese dağıttılar.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:35
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