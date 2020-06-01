Fi'Bot'ta Google asistan dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, dijital bankacılık stratejisi kapsamında geliştirdiği sanal asistanı Fi'Bot ile şimdi Google Asistan üzerinden de tüm sorulara 7 gün 24 saat cevap verirken finansal ihtiyaçlara yönelik çözüm ve yönlendirmeler sunuyor.

Bankadan yapılana açıklamaya göre, kısa bir süre önce Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarını yenileyen Fibabanka, sanal chat asistanı Fi'bot'un da erişim kanalını genişletti.

Fi'Bot, "www.fibabanka.com.tr" ve Fibabanka Facebook Messenger sayfasının yanı sıra artık Google Asistan'a giriş yapıp Fibabanka ile konuş komutu veren tüm kullanıcıların sorularını 7 gün 24 saat cevaplıyor.



Fibabanka, üstün yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği Fi'bot ile uygun kredi çözümlerinden mevduat ve döviz hesaplamalarına, Fibabanka ATM ve şube bilgilerinden kredi kartı başvurusuna kadar birçok detaylı bilgiye hızla ulaşma imkanı sağlıyor.



Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında teknolojik alt yapılarını geliştirmeye devam eden Fibabanka, sektördeki ilk chatbot örneklerinden birini hayata geçirerek sektörünün dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Fi’bot'u iş stratejilerinde önemli bir yerde konumlandıran ve ilerleyen dönemlerde de diyalog bazlı yapay zeka çalışmalarına hız kesmeden devam edecek olan Fibabanka, hizmet alanını her geçen gün genişletmeyi ve müşteri memnuniyetini artıran hizmetler sunmayı sürdürüyor.