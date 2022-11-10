Fiberde Türkiye’nin lokomotifiyiz

Türk Telekom’un finansal ve operasyonel sonuçları açıklandı. Buna göre şirket, ilk 9 ayda yüzde 34.2 artışla 32 milyar 755 milyon lira konsolide gelir elde etti. 52.8 milyona dayanan abonesiyle toplam 3 milyar 124 milyon liralık net kâra imza attı. Türk Telekom, ilk 9 ayda fiber abone sayısını 11.2 milyona taşıdı. Fiber hane kapsamasını 31.1 milyona çıkardı.

Öngörüler revize edildi

Şirket, 2022 öngörüsünü yeniledi. Konsolide gelirde yıllık artışı yüzde 37, yatırım harcamalarını da 14 milyar TL olarak ilan etti. CEO Ümit Önal, üçüncü çeyreğin iyi geçtiğini söyledi. Önal, “Yılın birinci, ikinci, üçüncü çeyreğine doğru gittikçe artan bir performans var. Daha ivmelenen bir trendle üçüncü çeyreği tamamladık. Nitekim bunu yatırımcılarımıza daha önce açıkladığımız öngörülerimizi yukarı yönlü revize ederek somut adım attık” diye konuştu.

Önal, Türkiye’yi yeni yüzyılına hazırladıklarına işaret etti. Dokunduğu her alanı dönüştüren teknolojinin insan hayatına bu denli güçlü ve doğrudan etki ettiği başka bir dönem daha olmadığına dikkat çekti.

Öncülüğünü sürdürecek

Telekomünikasyon endüstrisinin ‘veriyi koruma ve saklama’ göreviyle stratejik bir konuma telde ettiğini vurgulayan Önal, şunları belirtti: “Dijital dönüşüm ekseninde böylesine gelişmelerle adım attığımız bu yeni çağın, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına denk gelmesi, kuşkusuz Türkiye için yeni ve çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Türk Telekom olarak 180 yılı aşkın köklü tarihimiz boyunca Cumhuriyet’imizin kuruluşuna, dününe ve bugününe tanıklık ettik. Tanıklık ettiğimiz gibi çağın getirdiği son teknolojileri halkımızla, ülkemizle buluşturduk. Ülkemizin yeni yüzyılında da bu öncülüğümüzü sürdürmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı’mız da ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sürdürülebilir yerli ekosistemin geliştirilmesini stratejik hedef olarak ortaya koydu. Türk Telekom olarak biz de Cumhurbaşkanı’mızın ‘Çağı yakalamaya çalışan ülkeden çağa yön veren ülkeye giden bir yolculuk içinde olduğumuz’ söylemini benimseyerek yenilikçi teknolojileri yerli üretim hamlesiyle hayata geçiriyoruz. 2023 yılında yeni bir asrı aralayacak Türkiye’nin yerli imkânlarla 5G ve ötesi teknolojileri üretip dünyaya ihraç eden bir ülke olma vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyoruz. İşte bu eksende teknolojiye yatırımlarımızla ‘Türkiye Yüzyılı’na bugünden hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.”

7 milyarı aşkın yatırım

Önal, şöyle devam etti: “Bize güvenen müşterilerimiz, yüksek kaliteli insan kaynağımız ve üstün teknolojimiz hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz en zengin kaynaklarımızdır. İlk 9 ayda ortaya koyduğumuz başarılı performansımız sonrası 2022 sonu öngörümüzü de bir kez daha yukarı yönlü revize ettik. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla 7 milyar 83 milyon TL’lik yatırım yapmış durumdayız. Abone sayımız, 609 bin net artışla 52.8 milyonu gördü. Son 12 ayda net kazanımımız 1.4 milyon abone oldu. Mevsimsellik etkisinin beklenenden daha iyi olması sayesinde sabit genişbant abone sayımız, çeyreklik bazda 214 bin net kazanımla 14.8 milyona yükseldi. Genişbant ARPU büyümesi üçüncü çeyrekte artış eğilimini sürdürerek yıllık bazda yüzde 28.8 artış gösterdi. Geçen çeyreğe nazaran hızlanan sabit genişbant data kullanımı, yine pandemi öncesi seviyelerin oldukça üzerinde seyretti. Toplam fiber abone sayımız, bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yüzde 27’nin üzeri bir artışla 11.2 milyon oldu. Bu sayının 7.9 milyonunu FTTC (saha dolabına kadar fiber) aboneler oluştururken FTTH/B (eve/binaya kadar fiber) abonelerimizin sayısı da 3.3 milyonu buldu. Böylece sabit tarafta fiber abonelerin payı, yüzde 62.3’ten yüzde 75.6’ya yükseldi.”

Ağ genişledi

Önal, “Gelirde artış eğilimi fiyat revizyonları ve sözleşme yenileme faaliyetleriyle üçüncü çeyrekte de devam etti” ifadesini kullandı. “Fiber konusunda Türkiye’nin lokomotifiyiz” diyen Önal, şunları kaydetti: “Fiber ağımızı sürekli büyüterek gücümüzü arttırıyoruz. Abonelerimizin yüzde 57’si artık 24 Mbps ve üzeri paketlerde. Bu oran, bir çeyrek önce yüzde 53’tü ve bir yıl önce yüzde 40’tı. Daha yüksek hızlı paketlere geçişten gelen katkının sabit internet iş kolumuzda sağlam ve uzun vadeli büyümenin itici gücü olmayı sürdüreceğine inanıyoruz.

Bu alanda öncü yatırımlarımızın karşılığını görmekten mutluluk duyarken müşterilerimizi kaliteli bağlantıyla buluşturma yönünde yüksek motivasyona sahibiz. 389 bin kilometreye yükselen fiber ağımız, istikrarlı dönüşüm odağını yansıtacak şekilde bir önceki çeyrek 30.8 milyon hanehalkına kıyasla 30 Eylül 2022 itibarıyla 31.1 milyon haneyi kapsıyor. FTTC hane kapsaması 21.2 milyon, FTTH/B hane kapsaması 9.8 milyon oldu. Yeni satışların da yüzde 63.1’ini 24 Mbps ve üzeri paketler oluşturdu.”

En iyi net abone kazanımı

Mobilde son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımına ulaştıklarını aktaran Önal, “Türk Telekom’un mobil abone portföyü, 682 bin kazanımla 30 Eylül 2022’de 25.3 milyona taşındı. Faturalı ve faturasız segmentler 2022’nin üçüncü çeyreğinde sırasıyla 322 bin ve 360 bin büyüdü. Türk Telekom’un uygulaması ‘Online İşlemler’, 2022’nin Eylül ayı sonu itibarıyla 64.8 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil abone sayısı da 18.7 milyonla yeni bir zirveye ulaştı” şeklinde konuştu. Önal, Türkiye’yi teknoloji yarışında ileri taşımak için girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürdüklerinin de altını çizdi.