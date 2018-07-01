‘Fiber protokolü rekabeti artıracak’

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, fiber altyapı kiralama protokolünü önemli bir adım olduğunu ifade etti. Protokolün pek çok ürün ve hizmet sunmaya imkân tanıyacağını vurgulayan Doany, “Bu sayede rekabet artacak” dedi. Doany, fiber yatırımlarının arttığını da kaydetti. Doany, “Fiberde 10 senede 262 bin kilometre ağa ve 16 milyon 800 bin haneye eriştik” açıklamasında bulundu.