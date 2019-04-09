0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

FIBA'dan Yener Yılmaz'a görev

- Türk hakem Yener Yılmaz, FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde görev yapacak

09 Nisan 2019 Salı 11:34
FIBA'dan Yener Yılmaz'a görev


İSTANBUL (AA) - Basketbolda Belçika'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde, FIBA kokartlı Türk hakemlerden Yener Yılmaz görev alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-5 Mayıs tarihlerinde Antwerp kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de, Yener Yılmaz da düdük çalacak.

Organizasyonda ayrıca, Emin Balcı'nın ise teknik komiser olarak görev yapacağı belirtildi.

Dörtlü Final'de Almanya'nın Brose Bamberg, Belçika'nın Telenet Giants, İspanya'nın Iberostar ve İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımları mücadele edecek.

Eşleşmeler 10 Nisan Çarşamba günü çekilecek kurada belli olacak. Yarı final maçları 3 Mayıs Cuma, final mücadelesi ise 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:34
  1. Basketbol
  2. FIBA
  3. FIBA Şampiyonlar Ligi
  4. Yener Yılmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişecam Düzcam, Solarex İstanbul fuarında ürünlerini sergiledi
    1. Şişecam Düzcam, Solarex İstanbul..
    2. Tır’ın altına giren motosikletin..
    3. Maskeleri düştü! Büyük İsrail..
    4. Türkiye’de tarımın geleceği Manisa..
    5. Başkan İlker Bekler’e hayırlı olsun..
    6. Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki..
    7. Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    8. 5 aydır haber alınamayan Down..
    9. FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla..
    10. (Özel) Van’da kadın muhtar sayısı 4’e..
    11. Ruhani'den 20 adet nükleer IR6..
    12. Başkan Yalçın’dan personelle tanışma..
    13. Hopa’da fuhuş operasyonu: 70 kadın..
    14. Başkan uyardı gaza basıldı
    15. Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser
    16. Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü..
    17. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü..
    18. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    19. Akfa Holding'in FETÖ davası
    20. İzmir’in en ilginç devir teslimi:..
    21. Yufka pişirirken sıçrayan alevlere..
    22. Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy’dan..
    23. Baydilli’ye tebrik ziyaretleri sürüyor
    24. Bağışıklığın formülü D vitamini
    25. "Sakin kent" Uzundere'ye 10 milyon..
    26. Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi
    27. Bursa’da ‘varis’ zirvesi
    28. Altınok ilk meclis toplantısında..
    29. TİAD'dan Satış Mühendisliği Programı
    30. İlk ziyaret şehit aileleri ve..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer