FİBA’da Murat Özyeğin dönemi Murat Özyeğin, FİBA Grubu’nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin’den grubun liderliğini devraldı.

FİBA Holding ve FİNA Holding’in son Genel Kurulları’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi. Murat Özyeğin, FİBA Grubu’nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin’den grubun liderliğini devraldı. Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Hüsnü Özyeğin, grubun Onursal Başkanı unvanını alırken Fibabanka’daki ve Credit Europe Moskova’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek. İş hayatında 50 yılı geride bırakan Hüsnü Özyeğin, “Yıllardır süren fiili liderliğin bugün adını koyduk” dedi.

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