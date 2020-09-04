  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fibabanka'da üst düzey atama
Ekonomi

Fibabanka'da üst düzey atama

Bu doğrultuda, Fibabanka'nın Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini bundan sonra Serdar Yılmaz yürütecek

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:33:43 -
Fibabanka'da üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Fibabanka Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Serdar Yılmaz getirildi.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre banka, dijital dönüşüm stratejileri kapsamında müşterilerine ve iş ortaklarına teknolojiye dayalı esnek, hızlı finansal çözümler sunma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

Dijital alt yapı teknolojilerine yatırımlarını sürdüren Fibabanka, bu alandaki insan kaynağını da güçlendirecek önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda, Fibabanka'nın Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini bundan sonra Serdar Yılmaz yürütecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 1973 doğumlu olan Serdar Yılmaz, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Yılmaz, 25 yıllık mesleki kariyerinde Softech ve Türkiye İş Bankası'nda çeşitli görevlerde çalıştı.

Yılmaz, 2015 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Departmanı Chief Data Officer ve Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmenin yanı sıra 2019 yılında Türkiye İş Bankası Yapay Zeka Alan Lideri rolünü de üstlendi.

Serdar Yılmaz, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Fibabanka'da Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor
Gündem

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’deki kültür erozyonunun kullanışlı seküler aparatlarından Acun Ilıcalı ile kameralar önünde girdiği diyalogda “..
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı