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Spor FIBA ve IWBF iş birliklerini güçlendirdi
Spor

FIBA ve IWBF iş birliklerini güçlendirdi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF), Mutabakat Anlaşması'nı genişletti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:37:25 -
FIBA ve IWBF iş birliklerini güçlendirdi

ANKARA (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF), Mutabakat Anlaşması'nın 2023 sonuna kadar yenilenmesiyle ortaklıklarını güçlendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, FIBA ile IWBF, aynı amaç doğrultusunda çalışmaya devam etmelerini sağlayan anlaşmayı genişleterek, amaçlarını basketbolu en popüler spor topluluğu yapmak olarak belirledi.

Anlaşma, tekerlekli sandalye basketbolunun 3x3 aktiviteleri, yayın girişimleri ve pazarlama konseptlerine odaklanarak, IWBF ile FIBA arasındaki iş birliğini geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer veriyen FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "FIBA, uzun yıllardır IWBF ile yakın bir şekilde çalışıyor ve bu iş birliğini sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Sporumuzda yeni bir disiplin geliştirme konusunda edindiğimiz deneyim ve bilgilerimiz ile geçen yıl Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda elde edilen mükemmel yayın standartları, IWBF'in gelecek vizyonuna yardımcı olabilir. Önümüzdeki dört yıl boyunca IWBF'i yeni gelişme ve girişimlerinde desteklemeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

IWBF Başkanı Ulf Mehrens'in ise, "FIBA ailesinin bir parçası olarak görülmekten son derece onur duyuyoruz. İki format arasında daha fazla bağlantı geliştirmeye ve basketbol topluluğunun her alanına katılımı teşvik etmeye devam edebildiğimiz için çok heyecanlıyız. Bir federasyon olarak, IWBF nispeten küçük ve yeni. Bu nedenle, FIBA'nın kapsamlı deneyiminden rehberlik almak, federasyonumuzu büyütmek, sporumuz için sürdürülebilir, bağımsız bir gelecek kurmaya yardımcı olmak için zorunlu ve paha biçilmez." şeklindeki görüşlerine yer verildi.



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