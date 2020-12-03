  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği
Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:20:03 -
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği


İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu play-off aşaması grup formatında oynanacak.

FIBA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuva formatında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Buna göre, normal sezonda yer alan 8 grubu ilk 2 sırada bitiren takımlar play-off'a yükselecek.

2-3 Mart 2021 tarihinde başlayacak play-off aşamasında, kurayla 4'er takımın yer alacağı 4 yeni grup oluşturulacak.

Play-off gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ise, 2021'in mayıs ayında düzenlecek 8'li finale katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'den Galatasaray, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yer aldığı turnuvada, daha önce yapılan değişiklikle normal sezonun dörderli 8 grupta oynanması kararlaştırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Bay Kemal'e soğuk duş
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Bay Kemal'e soğuk duş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay