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Spor

FIBA, milli takımlar düzeyinde ilk kez espor turnuvası düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:20:33 -
FIBA, milli takımlar düzeyinde ilk kez espor turnuvası düzenleyecek

ANKARA (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyinde ilk kez bir espor turnuvası düzenleyeceğini duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA Espor Açık 2020" adı verilen turnuvanın 19-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Turnuvaya Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İsviçre, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın katılacağı kaydedildi.

Karşılaşmaların FIBA'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.

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