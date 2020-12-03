FİBA Grubu’ndan 220 milyon dolarlık enerji yatırımı! 4 Rüzgar santrali aktif

Yenilenebilir enerji yatırımlarına devam eden FİBA Grubu’ndan önemli bir hamle geldi. Grubun 220 milyon dolarlık toplam yatırımla kuruduğu 4 rüzgâr enerjisi santrali (RES) üretime başladı. Toplam 200 megavat kurulu güce sahip bu RES’lerle FİBA’nın kurulu gücü rüzgar enerjisinde 550 megavata, yenilenebilir enerjide 580 megavata çıktı. Grubun Van’da yer alan ve 53.2 megavat güce sahip olacak santrali ise Türkiye’nin en yüksek rakımlı RES’i konumunu elde etti.

Haritayı analiz ettik

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, FİBA olarak Türkiye’nin rüzgâr haritasını çok iyi analiz ettiklerini dile getirdi. Özyeğin, 55 milyon dolar yatırımla Van’da kurdukları santralle Doğu Anadolu’nun rüzgâr enerjisi potansiyeline bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptıklarını belirtti. Özyeğin, “Toplam 220 milyon dolar yatırımla hayata geçen ve ülkemizin enerji arz güvenliğine katkıda bulunan 4 projemizin enerjide dışa bağımlılığımızı aşağı çekeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerjisi üreticilerinden biri olmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Karbon azaltımı artacak

Devreye alındıkları projelerin karbon azaltımına da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Özyeğin, şu görüşleri paylaştı: “Grubumuzun bugüne kadar toplam 350 megavat kurulu güce sahip 10 RES’i ve 30 megavat kurulu güce sahip 5 güneş enerji santrali (GES) bulunuyordu. Toplam gücü 200 megavatın üzerindeki yeni 4 RES’le birlikte kurulu gücümüzü rüzgar enerjisinde 550 megavata çıkarıyoruz. Yenilenebilir enerjide 580 megavata taşıyoruz. Bugüne kadar 154 türbinle her yıl 685 bin ton karbon azaltımı yaptık. Yeni RES’lerimiz tam kapasite çalıştığında karbon azaltımımız yıllık toplam 1 milyon 65 bin tona yükselecek. Bu da 563 bin hektar orman arazisinin karbon azaltım performansına denk gelecek.”