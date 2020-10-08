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Spor FIBA, erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarının Türkiye'de oynanmasına karar verdi.
Spor

FIBA, erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarının Türkiye'de oynanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:02:47 -
FIBA, erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarının Türkiye'de oynanmasına karar verdi.
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