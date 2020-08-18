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Spor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Spor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:06:21 -
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon gruplarında mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, Romanya'nın CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın Bakken Bears takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.

Turnuvaların başlama tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.

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