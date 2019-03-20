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Fiat'tan "Otomatik Vites Farkı Bizden" kampanyası

Egea model ailesi ve Fiat 500X ve 500L modellerinde otomatik vites farkı kadar indirim uygulanıyor

20 Mart 2019 Çarşamba 11:12
Fiat'tan "Otomatik Vites Farkı Bizden" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat'ın mart boyunca geçerli olacak satış kampanyasında Egea model ailesi ile 500X ve 500L'de, otomatik vites farkı kadar indirim fırsatı sunuluyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat, mart ayında da özel bir satış kampanyası sunuyor. Fiat Egea ailesine 66 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilirken, markanın "Otomatik Vites Farkı Bizden" kampanyasıyla, Egea model ailesi ve Fiat 500X ve 500L modellerinde otomatik vites farkı kadar indirim uygulanıyor.

Sınıfının en performanslı 1.6 dizel motoru ve en geniş diz mesafesini sunan Egea Sedan, en geniş iç ve bagaj hacmi ile rakiplerinden ayrılan Egea Hatchback ve tüm ihtiyaçları karşılayan geniş iç hacminin yanı sıra alışılmışın dışında bir tasarıma sahip Station Wagon modellerinde otomatik vites farkı Fiat tarafından karşılanıyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını 3 yıldır sürdüren Fiat Egea ailesine ay sonuna kadar 66 bin TL’den başlayan benzersiz fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Mart ayında Fiat 500 ailesinin üyeleri de cazip koşullar ile satın alınabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli 7'' Multimedia Sistemi ve 455 litrelik geniş bagaj hacmi ile ailelerin gözdesi olan 500L ile orijinal Fiat 500 tasarımını gerçek bir SUV deneyimi ile birleştiren yüksek performanslı 1.6 lt dizel otomatik 500X’de de benzer şekilde otomatik vites farkı kadar indirim imkanı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:12
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