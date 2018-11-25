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Fiat’ın teknolojik ailesi "Mirror" Türkiye'de

Fiat Egea ailesinde hurda teşviki dahil 77 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mirror donanım seviyesi, 500 model ailesinin üyelerinde de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak

25 Kasım 2018 Pazar 14:34
Fiat’ın teknolojik ailesi "Mirror" Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Fiat'ın güncel teknoloji donanımları ve krom tasarım detayları ile ön plana çıkan Mirror serisi tanıtıldı.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yepyeni teknoloji donanımları, özel renk seçenekleri ve modele özgü aksesuarlarıyla dikkat çeken Mirror serisini tanıttı.

İlk olarak İtalya’da 500 ailesinde satışa sunulan Mirror serisi, 2015 yılından bu yana 117 bin adetten fazla satılan Fiat Egea ailesinin ürün yelpazesine de dahil oluyor. Fiat Egea Mirror serisi, standart donanımda Apple CarPlay uygulaması uyumluluğu bulunan Uconnect 7 inç HD dokunmatik ekran sistemi ile birlikte sunuluyor. Mirror serisinde ayrıca geri görüş kamerası da model ailesinde standart olarak bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 77 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mirror Serisi'ne ilişkin olarak, "Yollarla buluştuğu ilk günden bu yana başarılı sonuçlara imza atarak Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea ailesi, Mirror serisindeki taze teknolojileri ve yeni renk seçenekleriyle 2018 yılını tamamlayıp 2019 yılına dinamik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fiat Egea Mirror serisini takiben 500, 500X ve 500L Mirror da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak ve aile tamamlanmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.


- İlave iki yeni renk seçeneği ve zengin standart donanım


Ürün gamına yeni eklenen "Dinamik Mavi" ve "Toscana Yeşili" seçenekleriyle farklılaşan Mirror'a özgü olarak krom ayna kapakları, krom cam çıtası ve B sütununda modele özel Mirror logolu Egea Sedan, Egea Hatchback ve Egea Station Wagon’da ön plana çıkıyor.

17 inç boyutundaki elmas kesimi jantlarla donatılan Mirror'da 7 inçlik yüksek çözünürlüklü Uconnect dokunmatik multimedya sistemine ve Apple CarPlay desteğine yer verilirken, geri görüş kamerası da standart olarak sunuluyor. Mavi renkli iç döşemeler de Egea Mirror ailesini farklılaştırıyor.

Türkiye’de 2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak Mirror donanım seviyesine sahip Fiat 500 ailesinin üyelerinde ise Egea modellerinde olduğu gibi Dinamik Mavi karoser rengi, krom ayna kapakları ve cam çıtaları, modele özel Mirror rozetleri ve mavi tonlu iç mekana yer veriliyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:34
  1. Fiat Egea
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