Fiat, elektrikli araçlarda kablo sorununu çözdü

Fiat, gelecek nesil elektrikli araçlarının gövdesine entegre şarj kablosu eklemeyi planlıyor. Bu yenilik, önümüzdeki yıl tanıtılacak olan yeni Grande Panda ile başlayacak. Yeni modelde şarj kablosu, aracın ön panelinde bulunan bir panelin arkasına saklanacak şekilde tasarlanmış. Fiat, bu yöntemle şarj işlemini “yeniden icat ettiğini” belirtiyor. Peki gerçekten de öyle mi? İşte detaylar…

Fiat, elektrikli araçlarına entegre şarj kablosu getiriyor

Fiat’ın ana şirketi Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, bu entegre şarj kablosu sisteminin, elektrikli araçların kullanıcı dostu algısını artırmada önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Tavares, “Bu arabalar teknoloji dolu, harika malzemeler, güzel döşemeler ve yaptığınız ilk şey kabloyu kullanmak. Bu çok yüksek teknoloji değil. Elektrikli süpürgelere bakarsanız, daha iyi bir çözüm buldular.” dedi.

Grande Panda, Birleşik Krallık yollarına çıkacak ve 7.4 kW hızında şarj yapabilen entegre bir AC kablosuna sahip olacak. Bu, Panda’nın 44 kWh bataryasına 4 saat 10 dakikada yaklaşık 190 kilometre ekleyebilecek. Ancak, ön tarafa yerleştirilen şarj kablosu, soğutma gereksinimleri nedeniyle hızlı şarj kapasitesine sahip olmayacak.

Hızlı şarj için aracın yan tarafında 100 kW’a kadar şarj yapabilen ayrı bir DC şarj portu bulunacak. Grande Panda, Birleşik Krallık yollarına çıktığında, “22.000 £’dan daha az” başlangıç fiyatıyla piyasadaki en ucuz elektrikli araçlardan biri olacak. Bu, onu fiyat açısından oldukça cazip hale getiriyor.

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