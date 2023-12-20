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Otomotiv Fiat Egea'dan bile kat kat ucuz SUV! Araç alacaklar! Kia'dan çılgın mı çılgın kampanya: aralık ayına nokta atışı
Otomotiv

Fiat Egea'dan bile kat kat ucuz SUV! Araç alacaklar! Kia'dan çılgın mı çılgın kampanya: aralık ayına nokta atışı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 21:45:00 - 2023-12-20 22:23:23
Fiat Egea'dan bile kat kat ucuz SUV! Araç alacaklar! Kia'dan çılgın mı çılgın kampanya: aralık ayına nokta atışı

Kia otomotiv firması, oldukça uygun fiyatlı SUV modelleri ile Türkiye'yi seçti. Birçok insan tarafından ilgi odağı olmuş olan Kia otomotiv firmasının en uygun SUV modeli, Stonic olarak ön plana çıkıyor. Öyle ki Stonic modeli, bazı Fiat Egea versiyonlarından kat ve kat ucuz. İşte detaylar…

Kia otomotiv firması, uygun fiyatlı SUV modelleri ile Türkiye'deki otomobil pazarında birçok insanın dikkatini çekiyor. Ayrıca Kia otomotiv firmasının en uygun SUV modeli, Stonic olarak ön plana çıkıyor. Nitekim Stonic modeli, bazı Fiat Egea versiyonlarından bile ucuz. İşte detaylar…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış nedeni ile birçok vatandaş uygun araba arayışına da girişti. Bu noktada pek çok farklı otomotiv firması ön plana çıkabiliyor. Öte yandan SUV tutkunlarına da hitap edebilen Kia otomotiv firması, Stonic modeli ile dikkat çekebiliyor. Nitekim Kia Stonic SUV modeli, bazı Fiat Egea otomobil modellerinden bile ucuz fiyata sunuluyor.

KİA YAPACAĞINI YAPTI: ARALIK AYINA NOKTAYI KOYDU

Kia otomotiv firması, ucuz araba araştıran birçok insanın ilgisini çeken otomotiv firmaları arasında gösterilebiliyor. Nitekim yayımlanan güncel Stonic fiyat listesi incelendiğinde, bazı Fiat Egea versiyonlarından bile ucuz olduğu gözlemlendi.

Kia Stonic 1.2L 84 PS Manuel SUV otomobil modelinin güncel fiyat listesi kampanyalı olarak 905.000 TL'den yayımlandı. Öte yandan Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP versiyon otomobil modeli kampanyalı olarak 973.900 TL'den satışa çıkartıldı. Bu noktada Kia yapacağını yaptı, aralık ayına noktayı koydu bile denilebiliyor. Çünkü Stonic modeli, Fiat Egea'dan bile ucuz SUV fırsatı olarak ön plana çıkabiliyor. Öte yandan hem Fiat Egea hem de Kia Stonic SUV modelinin fiyat listesi aşağıda yer alıyor.STONİC SUV FİYAT LİSTESİ
Kia otomotiv firması, Stonic modeli ile Türkiye'deki birçok SUV tutkununun ilgisini çekebiliyor. Ayrıca bazı Fiat Egea versiyonlarından uygun fiyata sunulması, yoğun ilgi görmesine sebep olabiliyor. İşte 20 Aralık 2023 tarihli Stonic SUV fiyat listesi;

Versiyonu: 1.2L 84 PS Manuel. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 965.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 905.000 TL.
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Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.045.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 965.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.100.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.000.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.140.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.040.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.140.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.040.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.180.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.080.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.200.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.100.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Prestige. Fiyatı: 1.220.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.120.000 TL.

FİAT EGEA SEDAN EASY OTOMOBİL ARALIK FİYAT LİSTESİ

akşam'ın derlediği haberde: Fiat otomotiv firması, Egea modelleri ile Türkiye'deki birçok insanın ilgisini çekebiliyor. Ayrıca Fiat'ın en uygun Egea Sedan versiyonu, Easy donanım olarak ön plana çıkıyor. İşte 20 Aralık 2023 tarihli fiyat listesi;

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 832.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 794.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.015.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 973.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.158.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.110.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.252.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.242.900 TL.

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