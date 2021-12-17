FIA'nın yeni başkanı belli oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün yapılan genel kurulda, 12 yıllık başkanlık dönemi sona eren Jean Todt'un yerine 60 yaşındaki Muhammed Ben Sulayem koltuğa oturdu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, Dünya Motor Sporları Konseyi'ne bir kez daha seçilirken, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseyde yer alacak.

Yazıcı, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, "Büyük bir farkla seçimi kazanan Muhammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum. Başarılı bir FIA yönetimi için biz de bir kez daha Dünya Motor Sporları Konseyi'ne seçildik. Bana ve ülkeme oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motor Sporları Konseyinde ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.