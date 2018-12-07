Fİ Yapı mağdurları sorunlarını Meclis’e taşıyor

İstanbul Esenyurt’ta 2009 yılında maket üzerinden satışına başlanan ve yaklaşık 10 yıldır bitirilemeyen Fi Side projesinin yarım kalması sebebi ile mağdur olan onlarca aile, geçtiğimiz günlerde başlattıkları eylemlerine ara vermeden devam ediyor.

Fi Yapı mağdurları seslerini duyurmak için önce proje alanına çadır kurarak eylem yapmaya başladı. Mağdurlar, pazar günü saat 14’te Fi Side proje alanı önünde toplanacaklar.

Seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurmak isteyen aileler, yetkililerin sağduyulu bir yaklaşımla sorunu halletmeleri talebinde bulunacak.

Fi Yapı şirketinin sahibi Fikret İnan ve dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun ortaklaşa güvence, teminat, referans verdiği, iddialı, süslü reklam kampanyaları ile kandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, evlerine kavuşmak için yaklaşık 10 yıldır beklediklerini, artık bu soruna TMSF’nin bir çözüm üretmesi gerektiği düşüncesini dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte sorunlarını Ankara’ya Meclis’e taşımaya karar veren mağdurlar TMSF’den açıklama bekliyor.