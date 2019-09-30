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Feyzioğlu'ndan 'birlik' çağrısı: Bunun tek yolu var

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye terör örgütlerinin arkasındaki emperyalist güçlerle, işgalci, bölücü, senaryolarla, senaryoları yazanlarla mücadele eden bir devlet olduğunu söyledi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
Feyzioğlu'ndan 'birlik' çağrısı: Bunun tek yolu var

Kilis Barosu Sosyal Tesislerinin temel atma törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, çevre illerden gelen baro başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Kilis Barosunun 6 yıl önce kurulduğunu ifade ederek, “Bu süreçte bizlere destek veren meslektaşlarım ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na teşekkür ediyorum. Bugün genç bir baro olmamıza rağmen sosyal tesislerimizin temelini atıyoruz. Buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi,
Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, yargının 3 unsuru bulunduğu ifade ederek, “Hüküm makamı, İddiam makamı, savunma makamıdır. Savunma makamı ne kadar güçlü olursa diğer kurumlarda o kadar güçlü olur. Baro başta olmak üzere kurumlar arasında hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu sosyal tesisisin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kilis Valisi Recep Soytürk ise Adliyelerin fiziki anlamda bir noktaya geldiğini ifade ederek, “Ben 27 yıldır idareciyim, eskiden adliyeler hükümet konaklarının altında olur. Fiziki anlamda çok kötü durumdalardı. Şimdi ise yeni yapılan binalar ile birlikte çok iyi bir konuma geldiler. Kilis’e böyle bir sosyal tesisin temelinin atılası gerçekten önemlidir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin terörlü mücadele eden bir devlet olduğunu ifade ederek, “Türkiye terör örgütlerinin arkasındaki emperyalist güçlerle, işgalci, bölücü, senaryolarla, senaryoları yazanlarla mücadele eden bir devlettir. Her an tetikte olmamız lazım, komşumuz Suriye’nin, Irak’ın durumu ortada, Tunus’da olanlar ortadadır. Cezayir’de, Mısır’da olanlar ortada, Türkiye tabiî ki bu bölgede, bu senaryolardan tamamen soyut, yasada bu senaryolara hiç dokunmayan bir ülke olarak düşünürsen, her halde hayal dünyasında, fantezi dünyasında yaşıyoruz demektir. Türkiye üzerine çok senaryo vardır. Peki bunları nasıl geçersiz kılacağız, birlik beraberlik içerisinde, peki nasıl birlik beraberlik içerisinde olacağız. Bununda bilinen tek bir yolu vardır, adalet paydasında güvenilir, yargının sağladığı, hukuk güvenliği ortamında kucaklaşmaktır. 82 milyon vatandaşımızı, biz bu devletin vatandaşı olduğu için güven hissiyle yaşatabilirsek, o güven hissi, ayni milletin asli unsur olmanın gurur hissine dönüşür. Bu gurun hissi de evlatlara, aynı milletin parçasıyız duygusunu aktararak, milletin varlığını güçlendiririz” dedi.

“Terör karşısında birlik olma çağrısı”

Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim FETÖ ile de PKK ile de DHKP ile de DEAŞ ile de bilumum terör örgütleriyle mücadelede ihtiyacımız olan nedir? Güvenilir yargıdır. Güven veren yargıdır. Sapla samanı, suçluyla, suçsuzu,haklıyla, haksızı birbirinden ayırtacak, bir hukuk devletidir. Liyakat prensibini hayata geçiren bir irade, bunu doğru denetleyebilen, bir yargıdır, bütün bunlara yapabilmek için birlikte çalışmak zorundayız. Bunlar siyasi partilerin üstü meselelerdir. Milli meselelerdir. Bu meselenin çözümüne çok önemli bir adım olarak, yargı reformu strateji belgesi, bir siyasi parti belgesi olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ortak aklının ortaya koyduğu belge olarak hazırlandı” ifadesine yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
  1. Kilis
  2. Metin Feyzioğlu
  3. yargı reformu

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