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Feyzioğlu'ndan "beni aday yapın" çağrısı

Muş'ta konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi size gelir, verilir, talimattır. Biz, Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız." ifadelerini kullandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:37
Feyzioğlu'ndan "beni aday yapın" çağrısı

Muş Barosuhizmet binasının açılışının ardından avukatlarla bir süre sohbet eden Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sandığın, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Tek başına sandığın varlığının demokrasiyi göstermediğini ancak sandık olmadan da demokrasinin olamayacağını vurgulayan Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçimde ister cumhurbaşkanlığına talip olsunlar, ister milletvekilliğine talip olsunlar, tüm adaylara ve siyasi partilere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen Türkiye'yi germeyin, Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çünkü yukarıda siyasetçiler birbirleriyle en ağır şekilde kavga ederken, ezici büyüklükteki bir çoğunluk bundan mutsuz." ifadelerini kullandı.

"BİZ DOĞRU OLANI YAPALIM, BİRBİRİMİZİ KUCAKLAYALIM"

 Feyzioğlu, 15 Temmuz sonrası mücadele adına yapılanların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunun yargı önünde denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

 Ülkede hiç kimsenin birbirinden ayrılmak istemediğini dile getiren Feyzioğlu, "Biz doğru olanı yapalım, birbirimizi kucaklayalım. Siyasetçilerin de madem bizi yönetmeye talipler, bizi kucaklamalarını talep edelim istiyorum." diye konuştu. 

Feyzioğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığına adaylığınız söz konusu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Hayır, böyle bir kimseyle görüşmem de konuşmam da yok. Zaten talip de olunmaz. Daha önce bunu söylemiştim. Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi size gelir, verilir, talimattır. Bu, Türkiye'nin en yüksek makamı. 'Bunu istemiyorum' demek şımarıklıktır, 'istiyorum' demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum bu konuda bir yorum yapmayı. Biz Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız." 

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:37
  1. Metin Feyzioğlu
  2. Muş
  3. Türkiye Barolar Birliği

YORUM YAZ

  • ümmühan gedikümmühan gedik22 dk önce
    ulan seni aday yapsınlar chpli değilim ama bu deyyusları yargılayacağın için sana çalışır oy veririmmelih gökçekte unuttuğumuzu csanmasın oda yargılanacak
  • Sahin MustafaSahin Mustafa45 dk önce
    Bir sen eksiktin tam oldu
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Beyinsiz adam ,seni anca h.la bekcisi yapariz!!!
  • yorgunyorgun1 sa önce
    Ulan senden anca sosyal medya fenomeni olur başka bir ... olmaz yat kalk avukatların çoğu komünist yoksa sen onu da olamazsın ... vesselam
  • saddisaddi1 sa önce
    daha neler...bu da nerden çıktı?
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