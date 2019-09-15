0553 313 94 23

Feyzioğlu: Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

15 Eylül 2019 Pazar 07:24
Feyzioğlu: Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzincan Barosunun yeni hizmet binasını ziyaret ederek, Baro Başkanı Adem Aktürk'ten bilgi aldı.

Feyzioğlu, burada yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu hatırlattı.

Türkiye Barolar Birliği olarak önce Samsun, ardından Erzurum'da toplantı yaptıklarını belirten Feyzioğlu, bugün ise Sivas'a gittiklerini söyledi.

Kongre güzergahını takip ederek kurtuluş, ardından kuruluşu bilimsel anlamda tartıştıklarını dile getiren Feyzioğlu, "Ayrıca Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliğini (TÜRK-AV) kurduk. Tüm Türk dünyasının avukat örgütlerini ve baro birliklerini bir çatı altında topladık. Ben de bu örgütün kurucu başkanıyım. TÜRK-AV'ın tüm baro birlik başkanlarını Sivas Kongresi'nin 100. yılı münasebetiyle Sivas'a götürdük. Büyük bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii hayran kaldılar." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinerek, "Baroların asli görevi meslektaşlarına hizmet sunmak, vatandaşların kaliteli adalet hizmeti almasını sağlamak. Bu yolda da yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki İç Anadolu Bölgesi'ndeki tüm barolar, bilaistisna yargı reformunun çıkması için sonuna kadar arkamızdadır, destekçimizdir ve tüm hareketlerimizin destekçisidir." diye konuştu.

Erzincan Barosunun yeni hizmet binasının alımı için dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile kendisinin emeği olduğunu anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Erzincan Barosunun hizmet binasına ihtiyacı vardı. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ile biz de Barolar Birliği olarak bütçemizi ayarlamaya çalışıyorduk. Bu işi kim çözer diye düşündük. Başbakanımız Binali Bey'e 'Pazarlığı siz yapın, biz alalım' dedik. Bu bina alınırken pazarlığını Sayın Başbakan Binali Bey yaptı. O yüzden gayet makul aldık. Kendisine böylesine önemli bir hizmete Erzincan'ın evladı olarak vesile olduğu için teşekkür ederim. Henüz resmi açılışını yapmadık. İnşallah Binali Bey ile kurdelesini keserek açılışını birlikte yaparız."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 07:24
  1. Sivas
  2. Samsun
  3. Erzurum
  4. barolar birliği başkanı
  5. Erzincan Baro
  6. Metin Feyzioğlu
  7. Türkiye Barolar Birliği Başkanı
  8. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    1. Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    2. Iğdır'dan acı haber! Bir asker şehit..
    3. Bayrampaşa’da otel yangını
    4. Teknofest için geri sayım başladı
    5. Iğdır'da bir asker şehit oldu
    6. FETÖ davalarında neler oluyor? Nasıl..
    7. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün boyu..
    8. Panayır yolunda trafik çilesi.....
    9. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi..
    10. 5 gol ve 3 kırmızı kartlı maçın..
    11. Yunanlıları korku sardı! Bilim-2’yi..
    12. 'Netanyahu seçimi kazanırsa İsrail..
    13. İsrail güçleri işgal altındaki..
    14. Brezilyalı yıldız Neymar: Ayrılmak..
    15. ABD Başkanı DonaldTrump Suudi..
    16. 'Libya'da UMH Hafter güçlerine karşı..
    17. Sivas-Hafik Gölü turizme kazandırılacak
    18. Beşiktaş teknik direktörü Abdullah..
    19. Dağdan inen çocuklar ceza alacak mı?..
    20. Feyzioğlu: Yargı reformunu çıkartmak..
    21. Fransa'da sarı yeleklilerin 44...
    22. Çankırı'da art arda iki deprem meydana..
    23. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    24. İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de..
    25. Diyarbakır annelerinden HDP Diyarbakır..
    26. Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin..
    27. Feyzioğlu anısını anlattı: Binali Bey..
    28. Suudi Arabistan: Petrol üretimini..
    29. Süper Lig'in 4. haftasında Antalya'da..
    30. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Davutoğlu için istifa edenlerin listesine Akit ulaştı!
    Davutoğlu için istifa edenlerin listesine Akit ulaştı!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü