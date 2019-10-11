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Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Alçaklar, yüreksizler!.."

Son dönemde milli duruş sergileyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu; hastaneleri, okulları kalkan olarak kullanıp Türkiye'ye havan topuyla saldıran terör örgütüne, "Alçaklar! Yüreksizler! Bebek katilleri!" sözleriyle tepki gösterdi.

11 Ekim 2019 Cuma 15:58
Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Alçaklar, yüreksizler!.."

Türkiye, Suriye sınırındaki teröristleri temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Tek bir sivile dahi zarar vermeden ilerleyen harekat sırasında, hiçbir değer yargısı olmayan teröristler sivilleri vurmaktan imtina etmiyor.

Dün Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil şehit oldu. 70 sivilse yaralandı.

Metin Feyzioğlu'ndan sert tepki

Son dönemlerde sergilediği milli duruş nedeniyle, yargı içindeki memleket muhaliflerinin de hedefi olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sivil katili teröristlere sert tepki gösterdi. KESK, DİSK, TTB ve TMMOB gibi gruplar harekata karşı çıkarken, TBB Başkanı Feyzioğlu harekata destek vererek teröristlere çok sert ifadeler kullandı. Feyzioğlu, Twitter hesabından, "Suriye tarafından PKK/PYD/YPG, hastaneleri, okulları kalkan olarak kullanıp şehirlerimize havan topuyla saldırıyor. Demek ki neymiş? PKK/PYD/YPG bir terör örgütü imiş! Alçaklar! Yüreksizler! Bebek katilleri! Kahraman Ordumuz, tek bir sivil bile zarar görmeden ilerliyor." ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:58
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Mardin
  4. YPG/PKK
  5. Metin Feyzioğlu

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  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 7 dk önce
    Helâlolsunsana başkan.IştegerçekATATÜRK çü.Vatansever.

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