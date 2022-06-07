Fetullah iblisinin adayına bak sen! Doktor, bu ne?
Tamer Korkmaz, geçtiğimiz şubat ayında The Washington Post yazarı Josh Rogin’e “Gülen’e dokunulamaz… Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok… Pennsylvania’da kalacak” diyen Doktor Mehmet Öz'ün, ön seçimi kazanıp Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania’dan Senatör Adayı olmasını değerlendirdi. Korkmaz, "Mehmet Öz Pennsylvania’da mukim Locaefendi’sinin kafadan adayıdır, zaten… Hatta yıllardır Fetullah’ın Senatörüdür" ifadelerini kullandı.
Tamer Korkmaz, geçtiğimiz şubat ayında The Washington Post yazarı Josh Rogin’e “Gülen’e dokunulamaz… Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok… Pennsylvania’da kalacak” diyen Doktor Mehmet Öz'ün, ön seçimi kazanıp Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania’dan Senatör Adayı olmasını değerlendirdi. "Mehmet Öz Pennsylvania’da mukim Locaefendi’sinin kafadan adayıdır, zaten… Hatta yıllardır Fetullah’ın Senatörüdür" ifadelerini kullanan Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:
"Donald Trump tarafından desteklenen Doktor Mehmet Öz, ön seçimi kazandı: Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania’dan Senatör Adayı oldu!
Kasım’daki ara seçimlerde Demokrat Partili rakibi John Fetterman’a karşı yarışacak.
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Geçtiğimiz Şubat’ta The Washington Post yazarı Josh Rogin’e şöyle demişti, Mister Öz:
“Gülen’e dokunulamaz…
Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok…
Pennsylvania’da kalacak…”
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Fetullah, 21 Mart 1999 tarihinde ABD’ye gittiğinde…
Oradaki ilk hastane tetkiklerini yaptırtan işte bu Doktor Mehmet Öz’dü!
KISSADAN HİSSE
-Siyaset doktoru, bu ne?
-Yahu, Mehmet Öz Pennsylvania’da mukim Locaefendi’sinin kafadan adayıdır, zaten…
Hatta yıllardır Fetullah’ın Senatörüdür!"