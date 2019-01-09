Fetullah Bülbül kimdir nerelidir?

Fetullah Bülbül Saadet Partisi İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı olmasından sonra Fetullah Bülbül’ün kim olduğu araştırılıyor. Fetullah Bülbül 2010-2014 yılları arasında Sultanbeyli gençlik kolları başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yılı Kasım itibariyle Saadet Partisi Sultanbeyli ilçe başkanlığı görevine getirilen Fetullah Bülbül kimdir? Fetullah Bülbül nereli ve kaç yaşında? İşte Fetullah Bülbül’ün hayatı...

Fetullah Bülbül kimdir?

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Erzurum İspir’li. İlk ve orta öğrenimini Sultanbeyli'de Turgut Reis İlköğretim Okulu’nda tamamladı. 1998 yılında Sultanbeyli Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamladı. Akabinde Sultanbeyli İmam-Hatip Lisesi’nden 2002 yılında mezun oldu. Ortaöğretim ve lise öğrencilerinin gelişimine yönelik, eğitim kamplarında, sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev aldı. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Deniz Otobüslerinde terminal yöneticisi olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim/İlahiyat Fakültesi’nde öğrenimini tamamlamaktadır. Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) çeşitli kademelerinde görev yaptı. Saadet Partisi gençlik kolları mahalle başkanlığı ve ilçe yönetiminde görev yaptı. 2010-2014 yılları arasında Saadet Partisi Sultanbeyli gençlik kolları başkanlığı görevini yürüttü. 29 Mart yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye meclis üyesi adayı oldu. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 1. Bölge milletvekili Adaylığı yaptı. 2014 yılı Kasım itibariyle Sultanbeyli ilçe başkanlığı görevini yürütmektedir. Serbest ticaretle iştigal eden Fethullah Bülbül evli ve bir çocuk babasıdır.