Fettah Can ‘yanan yerlere otel dikilecek’ diyenlere böyle ayar verdi!

Yeni Akit / Ankara

Antalya’da çıkan ve daha sonra birçok ile yayılan orman yangınları ile mücadele sürerken, provokatörlerin de ormanları yakan terör örgütü PKK’ya tepki göstermek yerine, ‘Otel yapılacak’ yalanına sarılmasına Fettah Can sert tepki gösterdi.

Artan orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fettah Can, “Otel yapılacak” provokasyonuna sarılanlara “Hotel yapacaklar mı? diye yazan dangalaklara söylüyorum yemin ederim sayıp söverim” şeklinde tepki gösterdi.

Sosyal medyada ormanları yakan PKK’ya tepki göstermek yerine provokasyonlara inanarak bu doğrultuda paylaşım yapanlara sert tepki gösteren Fettah Can, “Arkadaşlar Vatan kundaklandı hala paylaşımlarımın altına ‘bakalım hotel yapacaklar mı?’ diye yazan dangalaklara söylüyorum; yemin ederim sayıp söverim” ifadelerini kullandı.