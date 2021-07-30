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Gündem Fettah Can ‘yanan yerlere otel dikilecek’ diyenlere böyle ayar verdi!
Gündem

Fettah Can ‘yanan yerlere otel dikilecek’ diyenlere böyle ayar verdi!

Antalya’da çıkan ve daha sonra birçok ile yayılan orman yangınları ile mücadele devam ederken, provokatörlerin de ormanları yakan terör örgütü PKK’ya tepki göstermek yerine, ‘Otel yapılacak’ yalanına sarılmasına Fettah Can sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 15:21:00 -
Fettah Can ‘yanan yerlere otel dikilecek’ diyenlere böyle ayar verdi!

 Yeni Akit / Ankara 

Antalya’da çıkan ve daha sonra birçok ile yayılan orman yangınları ile mücadele sürerken, provokatörlerin de ormanları yakan terör örgütü PKK’ya tepki göstermek yerine, ‘Otel yapılacak’ yalanına sarılmasına Fettah Can sert tepki gösterdi.

Artan orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fettah Can, “Otel yapılacak” provokasyonuna sarılanlara “Hotel yapacaklar mı? diye yazan dangalaklara söylüyorum yemin ederim sayıp söverim” şeklinde tepki gösterdi.

Sosyal medyada ormanları yakan PKK’ya tepki göstermek yerine provokasyonlara inanarak bu doğrultuda paylaşım yapanlara sert tepki gösteren Fettah Can, “Arkadaşlar Vatan kundaklandı hala paylaşımlarımın altına ‘bakalım hotel yapacaklar mı?’  diye yazan dangalaklara söylüyorum; yemin ederim sayıp söverim” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Recep

Yarın çıkıp kılıçdar veya haramileri derseki orman yangınları erdoğan yüzünden hiç şaşırmayın çünkü sütleri mayaları vatan hainlikleriyle yoğurulmuşlar
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EFE

ZİLLET İTTİFAKININ MÜSAİT YERLERİNE OTEL DİKECEK HDPPK DA ONDAN VAHŞİLERİNİ GÖREVLENDİRMİŞ. SOYSUZ CİBİLİYETSİZLER, UTANMAZ AHLAKSIZ "KÖLE" LER.
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