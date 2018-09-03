FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 8 tutuklama

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 askerden 8'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ağustos'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir binbaşı, bir teğmen ve 13 astsubayın emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de 27 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.