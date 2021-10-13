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Siyaset FETÖ'ye "terör örgütü değil" diyen Kılıçdaroğlu! Şimdi 'siyasi suikastlerden' bahsediyor
Siyaset

FETÖ'ye "terör örgütü değil" diyen Kılıçdaroğlu! Şimdi 'siyasi suikastlerden' bahsediyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'yü, STV'de katıldığı bir programda, "Örgütün silahı olması, grubu olması lazım. Buna nasıl örgüt diyeceksiniz?" sözleri ile savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi ortada ne grup, ne silah yok iken, "Silahlı saldırılar olacak" kehanetinde bulundu. "Siyasi cinayetler" tartışmasını başlatan kılıçdaroğlu'nun STV'deki o sözleri yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 23:30:00 - 2021-10-14 00:00:09

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı "siyasi suikast" açıklaması ile halkın seçtiği AK Parti iktidarını "teröristlikle" itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün yayın organı STV'de katıldığı bir programda, FETÖ'nün silahsız olduğunu öne sürerek, "Siz buna nasıl terörist diyeceksiniz? Suçluyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü savunduğu o yayın yeniden gündemde!

FETÖ'nün yayın organı STV'nin Moderatörü Abdullah Abdulkadiroğlu, Kılıçdaroğlu'na, "Medya üzerinde de yoğun bir baskı var. Biliyorsunuz Hidayet Karaca, bizim yayın grubumuzun başkanı. Terör örgütü iddiasıyla ve yöneticiliği suçlamasıyla 6 aydır cezaevinde. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Terör örgütü demek bu kadar kolay mı?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'yü verdiği şu cevapla savunmuştu:

"Bu kadar kolay değildir. Silahınız olacak. Ayrıca bir grubunuz olacak. Onların elinde silah olacak. Bir hedefiniz olacak. 'Ben şunları öldürüp, yok edeceğim' diyeceksiniz. Böyle bir şeyin olmadığı yerde siz nasıl 'terör örgütü' diyeceksiniz? Suçluyorsunuz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceği iftirasını atarak, "Siyasi cinayetler kaygım var." demişti. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun sözlerine destek veren ittifak ortağı İP'in Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da yandaş Sözcü'ye konuşarak, "Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim de aldığımız duyumlar var." demişti.

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