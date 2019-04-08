FETÖ'ye para toplama şüphesinden yakalandılar Konya’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonda örgüt için para topladıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları, örgüt için para topladıkları öne sürülen 9 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan Ahmet Ç'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

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