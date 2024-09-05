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Gündem Fetö’ye kıskaç operasyonu! 19 ilde 34 kişi yakalandı
Gündem

Fetö’ye kıskaç operasyonu! 19 ilde 34 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 09:54:00 -

FETÖ’ye yönelik 19 ilde düzenlenen 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon olmak üzere 19 ilde FETÖ'ye yönelik “Kıskaç-26” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 34 şüpheli yakalanırken şüphelilerin örgütün sözde “askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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