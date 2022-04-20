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Yerel FETÖ’ye eleman temini iddiasına 8 yıl hapis
Yerel

FETÖ’ye eleman temini iddiasına 8 yıl hapis

Adana'da, FETÖ'ye eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1,5 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:24:00 -
FETÖ’ye eleman temini iddiasına 8 yıl hapis

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz İ.H.G. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Kozan ilçe yapılanmasında sözde "üst düzey çatı grubu" adıyla düzenlenen FETÖ'nün örgütsel toplantılarına katıldığını, talimatlar aldığını ve örgüte eleman kazandırılması için faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde öğretmen olarak çalıştığını, mesleğiyle alakasız derneklere üye olduğunu ve örgüt elebaşının talimatı sonrası 16 ayrı Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını bildirerek, İ.H.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

İ.H.G. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir görev yapmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, İ.H.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1,5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün de devamına hükmetti.

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