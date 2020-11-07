FETÖ’ye dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verdiği 89 kişiden 60’ı yakalandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, “mahrem imam” olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarınca, FETÖ’nün deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki “mahrem hizmetler yapılanması”nda görevli 29’u aktif kamu çalışanı 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonların devam ederken, gözaltı kararı verilen 89 kişiden 60’ı yakalandı. Öte yandan; Konya’da gözaltına alınanlardan “mahrem imam” olduğu ileri sürülen R.Ö.’nün (33), Konya Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu belirlendi.



Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3’ü gözaltına alındı.



Emniyet, mahrem imamları hücre evinde yakalandı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla FETÖ mensuplarının saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonda 3’ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı.



Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki evde gözaltına alınan şüphelilerin örgütün üst düzey emniyet mahrem imamı oldukları tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda, 155 avro, 200 dolar, 9 gram altın ve iki çeyrek altın ile çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.



Edirne merkezli 16 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda da, hakkında yakalama kararı verilen 24 zanlıdan 22’si gözaltına alındı.