  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ’ye dev operasyon
Gündem

FETÖ’ye dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile emniyet mahrem imamlarına yönelik gerçekleşitirilen operasyonda, 97 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyonlarda 67 FETÖ’cü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:35:00 -
FETÖ’ye dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verdiği 89 kişiden 60’ı yakalandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, “mahrem imam” olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarınca, FETÖ’nün deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki “mahrem hizmetler yapılanması”nda görevli 29’u aktif kamu çalışanı 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonların devam ederken, gözaltı kararı verilen 89 kişiden 60’ı yakalandı. Öte yandan; Konya’da gözaltına alınanlardan “mahrem imam” olduğu ileri sürülen R.Ö.’nün (33), Konya Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu belirlendi.

Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3’ü gözaltına alındı.

Emniyet, mahrem imamları hücre evinde yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla FETÖ mensuplarının saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonda 3’ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki evde gözaltına alınan şüphelilerin örgütün üst düzey emniyet mahrem imamı oldukları tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda, 155 avro, 200 dolar, 9 gram altın ve iki çeyrek altın ile çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Edirne merkezli 16 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda da, hakkında yakalama kararı verilen 24 zanlıdan 22’si gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Rusya anlaştı! İmzalar atıldı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya anlaştı! İmzalar atıldı

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara ile Moskova arasında 'Karayolu Taşımacılığı Anlaşması' imzalandığını açıkladı...
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!
Dünya

Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!

Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki TPAO yöneticisine uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl dah..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay