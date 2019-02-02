0553 313 94 23

FETÖ'ye büyük darbe! Yurtdışına kaçmadan enselendi

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Güneydoğu Anadolu Bölge İmam’lığını yapan Ahmet Şahin ve aralarında il imamlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:12
FETÖ'ye büyük darbe! Yurtdışına kaçmadan enselendi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ortaklığında kentte ve çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarla FETÖ/PDY’ye bir darbe daha vuruldu. Örgütte belli dönemlerde sözde İstanbul ve Bolu il imamlığı, şuanda ise ‘Güneydoğu Anadolu Bölge İmamı’ olan Ahmet Şahin’in kaçak olarak yurtdışına çıkacağı belirlenerek takip alındı. Şahin ve bağlantılarını tek tek deşifre eden emniyet örgüt elemanlarının kullandığı 15 hücre evini de tespit ederek operasyon için düğmeye basıldı.

Firarilere gözaltı

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda geçmişte örgütün sözde Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Amasya illerinden sorumlu eğitim danışmanlığı yapan, günümüzde ise sözde ‘Gaziantep İl İmamı’ olan aynı suçtan firari E.K, sözde Gaziantep il eğitim danışmanı firari M.A, geçmişte sözde Güneydoğu ortaöğretim mesulü olan firari B.S. yakalandı.

Halen örgüt adına faaliyet gösteren firariler M.T, M.A.C, E.Ö, H.A. ve eşi H.A, S.K, Y.K, Y.B. ve eşi E.B, T.D. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman, 8 bin 588 Dolar, 500 Euro ve 7 bin 945 TL ele geçirildi.

 

Ayrıca örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmasına yardım ve yataklık ettiği belirlenen M.F. de yakalandı. İşlemleri yapılan 7 kişiden 6’sı tutuklanırken operasyonda ayrıca, 12 şahsın tutuklandığı, 2 kişinin firarda olduğu ve bir kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi. Bu operasyonlarla örgütün sözde ‘Güneydoğu Yapılanması’ da çökertilmiş oldu.

Operasyon olabilir

Operasyonla ele geçirilen digital verilerde ise ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkarıldı. FETÖ’nün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gideceği yerlerdeki örgüt mensuplarına talimat yolladığı, ‘Adres değiştirin, operasyon olabilir’ direktifi verdiği belirlendi. Hücre evi yapılanmasının devam ettiği, ancak terör örgütünün özellikle para toplamada büyük sıkıntı yaşadığı da ortaya çıktı. Örgüt mensuplarına, sadece kendi illerinde değil, diğer iller için de para toplaması talimatının sık sık verildiği de tespitler arasında yer aldı.

Muhalefete destek

FETÖ’nün özellikle eğitim anlamında gaybubet evlerinde öğrenci yetiştirme çabasında olduğu, bu kişileri de emniyete sokmak için yetiştirmeye çalışıldığı belirlendi. Kripto programlarla iletişim kuran örgüt mensuplarının Eagle, Truecrypt gibi programları hala kullandıkları, normal telefonlarla iletişim kurmadıkları da tespit edildi. Firari örgüt mensuplarına maaş ödemeye devam eden örgütün, herkese yurtdışına kaçma izni vermediği, sadece kripto bilgilere sahip olanların yakalanma ihtimali olduğundan kaçışlarına onay çıktığı da belirlendi.

Daha önceki seçimlerde AK Parti’nin kazanmaması için HDP’ye açık destek veren terör örgütünün bu seçimlerde de, en güçlü gördükleri partiyi destekleyecekleri ortaya çıktı.

(Star)

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:12
  1. Tokat
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. İstanbul
  5. Çorum
  6. Bolu
  7. Amasya
  8. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
  9. Ahmet Şahin
  10. FETÖ/PDY
  11. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 TGF Türkiye Golf Turu
    1. 2019 TGF Türkiye Golf Turu
    2. "12 ülkede tapu temsilcilikleri..
    3. Oyun fuarında PAC-MAN’e yoğun ilgi
    4. FETÖ'ye büyük darbe! Yurtdışına..
    5. Rüyasında gördüğü adama 7 yıldır gözü..
    6. Maçın ardından
    7. Futbol: TFF 3. Lig
    8. Lübnan'da yeni hükümet ilk..
    9. Kılıçdaroğlu Özhaseki'ye de tazminat..
    10. Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    11. CHP PM toplandı
    12. Elazığsporlu taraftarlardan coşkulu..
    13. Yıldırım'dan Çipras ve Yunanistan..
    14. Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil'in tokadını..
    15. Avrupa ülkesi karnelerdeki 'İslam'..
    16. Büyük saygısızlık! Osmanlı mirasını..
    17. Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
    18. Suya gömülen otomobilden kepçeyle..
    19. Futbol: TFF 2. Lig
    20. Melih Gökçek'e büyük şok! Twitter,..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi