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Gündem FETÖ'ye bir darbe daha! Türkiye'ye getirildi
Gündem

FETÖ'ye bir darbe daha! Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan N.N.K isimli şahıs, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 00:15:00 - 2020-11-24 00:19:50
FETÖ'ye bir darbe daha! Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve EGM'nin ortak çalışması sonucunda Cezayir'de yakalanarak EGM'ye ait özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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