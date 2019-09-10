FETÖ'ye "ankesör" operasyonu FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 muvazzaf jandarma astsubay ile bunlardan sorumlu 3 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, 50 muvazzaf astsubay ile bunlardan sorumlu 3 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 50 astsubay ile örgütün bunlardan sorumlu 3 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.