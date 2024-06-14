FETÖŞ babanın bir çiftliği var! "Lütfen bizi affedin ve kabul edin! Öpüşelim, koklaşalım, barışalım"

Coşkun Başbuğ, FETÖ'nün içindeki ihanet şebekesinin tasfiye edilmekte olduğunu yazdı. CIA'nın FETÖ ile ilgili yeni taktikler geliştirdiğini belirten Başbuğ, FETÖ'nün lider kadrosunda yaşanan çatışmaların dikkat çekici olduğunu söyledi. Başbuğ, Amerika'nın FETÖ'den vazgeçmeyeceğini ve yeni liderler üzerinden örgütü yeniden yapılandıracağını ifade ettiği Star'daki yazısında şunları kaydetti:​​

" "FETÖ içinde bir kısım insanlar kendi devletine kurşun sıktı, darbe yapmaya kalktı. Bu kişiler sadece kendi devletine değil cemaate de ihanet etti. Dolayısıyla bizler bu yapılanı asla tasvip etmiyoruz. Bunlar çok yanlış işler. Şimdi örgüt içindeki bu ihanet şebekesini tasfiye ediyoruz ve yeni yapılanmamızla huzurlarınıza çıkıyoruz. Lütfen bizi affedin ve kabul edin. Öpüşelim, koklaşalım, barışalım."

CIA'nin FETÖ ile ilgili yeni ağzı, yeni taktiği bu.

Farkında mısınız bilmem. CIA bu taktiği oturtmak için son günlerde bizi bir tartışmanın içine çekmeye çalıştı, çizdiği çerçevede beyin fırtınası yaptırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatırlayalım, soysuz Fethullah ile ilgili aniden ortalığa düşen iki resim, sonrasında başlayan tartışmalar.

Öldü mü, ölüyor mu?

Kaçtı mı kaçırıldı mı?

Can verdi mi, verecek mi?

Geberdi mi?

Bu soruların tüm kamuoyu tarafından aniden sorulmaya başlanması bu oyunun bir parçasıydı.

Bu fotoğrafların kurnazca servisinden kısa bir süre sonra bu kez video görüntüler servis edildi.

Ve huzurlarınızda Yeğen Ebuseleme...

Görüntüleri seyredince anladık ki meğer Fetöş'ün Ebuseleme adında bir yeğeni varmış.

Yeğen ağzıyla söylenenler günlerce konuşuldu, üzerine yorumlar yapıldı.

Yorumlar ve yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan tablo şuydu;

Örgüt içinde bir iktidar mücadelesi, örgüt içinde bir paylaşım kavgası, örgüt içinde hırsızlık olanca hızıyla devam ediyor.

Bu şartlar altında örgütün dağılması kaçınılmaz.

Tüm bu tartışmalar sonucunda arka planda zihinlerde oluşturulmak istenen hava şuydu.

Oysa cemaat tabanı temiz(!) duygularla başlamıştı mücadeleye. Enes Kanter gibi sevdalılar donunu verecek kadar inanmıştı davaya. Ancak ne aldatılmışız. Tepedekiler çalmış, çırpmış, taban halktan habersiz darbe yapmaya bile kalkmış, kendi halkına kurşunlar sıkmış.

Bu hava sonucu oluşturulmak istenen algı şuydu;

Bu yapılanların hiçbiri örgüt tabanı tarafından tasvip edilmiyor.

Zaten Amerika'da bu yapıdan vazgeçti.

Dolayısıyla örgüt tabanı kaderine terk edildi.

Kaderine terk edilen taban yeniden toparlanmalı, yeniden yapılanmalı ve bundan böyle yeni isimlerle sadece dava için mücadele etmeli.

Bu sahtekar hava yavaş yavaş pompalanıyor.

CIA'nın bütün planı bu havaya kurulu.

Unutmayın...

Amerika FETÖ gibi bir ihanet şebekesinden, böylesi her işi yaptırdığı eli kanlı terör örgütünden asla vazgeçmez.

Üzerinden bütün Türk ve İslam coğrafyasına sızdığı, Afrika kıtasına çöktüğü, böylesine kullanışlı bir şebekeyi asla tasfiye etmez.

Peki bu olanlar, bu yaşananlar, bu kavgalar yalan mı?

Olayları yanlış okumak, ince detayları atlamak bizi felakete götürür.

CIA'nın yanı başındaki bir örgütün böylesi bir serbestiyle hareket etmesi, örgütün geleceğini çizmesi mümkün mü?

Dalga mı geçiyorsunuz...

Amerika yakın bir süreçte Fethullah sonrası örgüt liderliğine adı geçen soysuzların hepsini çuvala doldurup çöplüğe atacak.

Az önce anlatmaya çalıştığım atmosferi Anadolu'da yaydığına inandığı an yeni isimleri sahaya sürüp yeni ve bambaşka bir örgütmüş gibi FETÖ'yü tekrar bu milletin huzuruna servis edecek.

Bugüne kadar örgütün kendi içinde yaşadıkları şimdi anlatacağım hayvan çiftliğinde yaşananlarla aynı hikâye.

Nedir bu çiftlik hikayesi anlatayım.

Bir arkadaşım arazi satın aldı ve besiciliğe başladı.

Ziyaretine gittiğimde otlayan inekleri seyrederken gözüm meraya takıldı.

Çevresinde çit yoktu.

Çok ilgimi çekti ve sordum.

"Hayvanlar kaçmıyor mu"

Gülerek cevap verdi;

"Kaçamazlar çünkü çiftliğin çevresinde senin şu an göremediğin tek sıra bir tel var ve o telde düşük akım elektrik var. İnekler çıkmak istediğinde elektriği yedikleri gibi hızla geri dönerler. Dolayısıyla onlar ancak benim belirlediğim alan içinde otlarlar."

İşte FETÖ'nün durumu da bu.

Fethullah Gülen dahil Pennsylvania'daki çiftlikte bulunan hayvanlar ancak Amerika'nın gösterdiği alanda otlarlar."