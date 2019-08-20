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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı- Şüphelilerden 10'u çeşitli illerde yakalandı

20 Ağustos 2019 Salı 12:33
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan şüphelilerden 10'unun Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Hatay'da gözaltına alındığı, 11'inin yakalanması için ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:33
  1. FETÖ/PDY
  2. üniversite yapılanması

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