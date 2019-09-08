FETÖ'nün Türkiye sorumlusu tutuklandı FETÖ'nün Türkiye imamı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. tutuklandı.

FETÖ'nün Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıntılar geliyor...

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