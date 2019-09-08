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FETÖ'nün Türkiye sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün Türkiye imamı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. tutuklandı.

08 Eylül 2019 Pazar 18:39
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 18:39
  1. FETÖ

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