  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı
Aktüel

FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:17:29 -
FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Bylock kullanıcısı 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatları analizleri doğrultusunda, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 2'si örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
Vandal Rumlar Maraş'ı bastı!
Gündem

Vandal Rumlar Maraş'ı bastı!

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşirken akşam saatlerinde sınırda toplanan bir grup Rum, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın kapalı Mara..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay