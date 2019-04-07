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FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! 40 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında, 40 kişi gözaltına alındı.

07 Nisan 2019 Pazar 16:52
FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! 40 kişi gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması soruşturması kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 34'ü yakalanarak emniyete götürüldü.

Diğer 6 şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor. Yakalanan şüphelilerin de ifade işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında adı geçen 40 şüphelinin '10'unun öğretmen, 3'ünün eski asker, 4'ünün avukat, 4'ünün mühendis, 2'sinin bankacı, birinin doktor, 7'sinin kamu görevlisi, diğer 9 kişinin ise özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanması için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:52
  1. İstanbul
  2. FETÖ operasyonları
  3. FETÖ'nün TSK yapılanması
  4. Terörle Mücadele
  5. Gözaltılar var
  6. FETÖ'nün askeri mahrem imamları

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