FETÖ'nün tetikçileri 'Cemal Kaşıkçı' cinayetini işleyen Suudi Arabistan'ı böyle savundu!

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FETÖ'nün tetikçileri Emre Uslu ile Adem Yavuz Arslan'ın 'Cemal Kaşıkçı' cinayetiyle uluslararası alanda zor duruma düşen Suudi Arabistan'ı savunması dikkat çekti.

"Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler alışverişe gelmişler"miş

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili skandal yorumlarda bulunan Emre Uslu "Çok büyük ihtimalle bir grup, Cemal Kaşıkçı'yı alıp götürecekti, diğer grupta İstanbul'da alışveriş yapacaktı. Otelde kalmak istiyorlardı. Cemal Kaşıkçı'nın ölmesi üzerine panikleyip ülkelerine döndüler. Ancak Suudi Arabistan konsolosluğunda bir şey oldu. Diktatörden daha diktatör güvenlikçi adamın dövmesiyle adam kalp krizi geçirdi ya başka bir şey oldu, adam öldü. Adam ölünce "biz bunu ne yapacağız" diye paniklediler" sözleriyle Suudi Arabistan'ı savundu.

"Suudi Arabistan açıktan suçlandı"

Cinayeti savunan FETÖ'nün bir diğer tetikçisi Adem Yavuz Arslan ise "Erdoğan rejiminin medyasının açıklamaları, bana son derece şüpheli geliyor. İlk andan itibaren yoğun bir adres gösterme, Suudileri açıktan suçlayan ifadeler kullanıyorlar" dedi.