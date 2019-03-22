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FETÖ'nün suikast timine verilen ceza onandı

Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, hainlere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

22 Mart 2019 Cuma 16:02
FETÖ'nün suikast timine verilen ceza onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da aralarında yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen ceza kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay cezaları onadı

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Daire, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verildi.

Cumhurbaşkanının tam olarak bulunduğu yeri...

Gerekçede, Yazıcı'nın olay mahallinde bulunmasa da ülke genelindeki darbe kalkışması kapsamında, Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan, fiilin başarıyla tamamlanması açısından yapılan iş bölümü doğrultusunda Cumhurbaşkanının tam olarak bulunduğu yeri öğrendiği belirtildi.

Ankara'dan aracıyla hareket edip Çiğli üssüne gelen sanığın, konumu ile olay esnası ve öncesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin, eylemin planlanması, yerine getirilmesi ve başarıya ulaşması bakımından etkinliği ve önemi nazara alındığında, TCK'nin 37. maddesi uyarınca asli fail olarak tutulması gerekirken, suça yardım eden olarak kabul edilmesi suretiyle eksik ceza tayin edilmesi nedeniyle bozulmasına karar verildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:02
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. FETÖ
  6. Yargıtay
  7. Gökhan Şahin Sönmezateş
  8. Zekeriya Kuzu
  9. Özel Kuvvetler
  10. Sualtı Taarruz
  11. Muharebe Arama Kurtarma
  12. Şükrü Seymen
  13. Taner Berber

YORUM YAZ

  • SadakatSadakat1 sa önce
    Akılsızlıgın cezası!
  • NAZİF KOCATÜRKNAZİF KOCATÜRK1 sa önce
    VATANA İHANETİN CEZASI İDAM OLMALIDIR. MÜEBBET HAPİS DEĞİL. İDAM OLMALIDIR Kİ, BİR DAHA KİMSE BİR DAHA 15 TEMMUZ'LARI AKLININ UCUNDAN GEÇİRMEYİ BIRAK, RÜYASINDA BİLE GÖRMESİN...

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