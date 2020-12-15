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Aktüel FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kuzenine hapis cezası
Aktüel

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kuzenine hapis cezası

Ali Emre Öksüz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:04:15 -
FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kuzenine hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Ali Emre Öksüz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Öksüz ve avukatı hazır bulundu.

Mütalaası sorulan duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaayı tekrarladığını belirterek sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkında savunma yapan Öksüz, aleyhindeki delilleri kabul etmediğini belirterek, "Benim hiçbir şekilde örgütsel bağım bulunmamaktadır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Beyanda bulunan sanık avukatı ise Öksüz'ün, ByLock'u bir arkadaşının telefonuna yüklediğini önceki aşamalarda söylediğini, FETÖ'ye dair bildiklerini anlattığını ancak örgüt üyesi olmadığını savundu. Avukat, Öksüz hakkında beraat hükmü kurulmasını, mahkeme aksi kanaatteyse sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Savunmaların ardından müzakereye çekilen mahkeme heyeti, duruşmaya verilen ara sonrası hükmünü açıkladı.

Mahkeme, Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Ali Emre Öksüz'ü, "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Öksüz'ün, adına kayıtlı telefon hattından ByLock programına 7 Aralık 2014 ile 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında 3 bin 816 kez girdiği tespitine yer veriliyor.

Öksüz'ün, iddianamede yer alan beyanında, ByLock'u yurt dışına gideceği sırada haberleşmek amacıyla Berat Koşucu'nun yüklediğini öne sürdüğü ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtiliyor.

Berat Koşucu, FETÖ mensuplarınca 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan davanın sanıkları arasında yer alıyor.

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