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Gündem FETÖ’nün sözde mahrem imamı enselendi!
Gündem

FETÖ’nün sözde mahrem imamı enselendi!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 00:35:00 - 2024-09-22 00:35:57
FETÖ’nün sözde mahrem imamı enselendi!

Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü sözde emniyetten sorumlu mahrem imam E.K, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde emniyetten sorumlu mahrem imam E.K'yi kent merkezinde yakaladı.

E.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

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