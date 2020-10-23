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Aktüel FETÖ'nün sözde Denizli kadın sorumlusu hücre evinde yakalandı
Aktüel

FETÖ'nün sözde Denizli kadın sorumlusu hücre evinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:45:37 -
FETÖ'nün sözde Denizli kadın sorumlusu hücre evinde yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, aralarında FETÖ'nün sözde "Denizli kadın bölge sorumlusu"nun da bulunduğu 4 zanlı, gizlendikleri hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan bazı şüphelilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen bir eve baskın yaptı.

Örgüt tarafından hücre evi olarak kullanılan ikamette, FETÖ'den aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan A.Y'nin FETÖ'nün sözde "Denizli kadın bölge sorumlusu" olduğu belirtildi.

Evdeki aramalarda 500 avro, 355 dolar ve 22 bin 960 lira bulundu, bazı dijital malzemelere de el konuldu.

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden A.Y, S.Y. ve G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.Ö. ise Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

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