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Aktüel FETÖ'nün sözde "Çukurova eyalet bölge imamı" hakim karşısında
Aktüel

FETÖ'nün sözde "Çukurova eyalet bölge imamı" hakim karşısında

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunan sanık, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:39:51 -
FETÖ'nün sözde "Çukurova eyalet bölge imamı" hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen sözde "Çukurova eyalet bölge imamı" tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ş.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Ş.A, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u telefonuna yüklediğini ve kullandığını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında emniyet ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, şu itiraflarda bulundu:

"ByLock listemde ekli olan örgüt üyelerini tanıyorum. Ben FETÖ'nün 'Çukurova eyaleti' olarak belirlediği bölgede esnafa yönelik sohbet toplantısı yapıyordum. Benim o dönemde eyalet imamın, M.A.S. isimli örgüt mensubuydu. Aramızdaki irtibatı Hasan isimli kişi sağlıyordu. 2014 yılından 2016'ya kadar faaliyetlerime devam ettim. İtiraf mahiyetindeki ayrıntılı ifadem dosyada mevcuttur. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanığın tutarlı beyan ve teşhislerde bulunduğu dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.A'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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