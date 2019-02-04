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FETÖ'nün sözde "bölge doktorlar sorumlusuna" 8 yıl hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, örgütün sözde bölge doktorlar sorumlusu olduğu belirtilen eski öğretmene 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:29
FETÖ'nün sözde "bölge doktorlar sorumlusuna" 8 yıl hapis cezası

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Beyzade Yetimakman ile avukatı katıldı.

Sanık Yetimakman, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek, "Örgüt üyesi değilim. Hayatım boyunca kimse benden zarar görmedi. Ben devletime, milletime bağlı öğretmen olarak görev yaptım. Ciddi sağlık sorumlarım bulunmaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün Gaziantep bölge doktorlar sorumlusu olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Beyzade Yetimakman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:29
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