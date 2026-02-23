  • İSTANBUL
FETÖ elebaşının hem dostu hem referansıydı... Türkiye'nin yakalama kararı çıkardığı CIA sorumlusu Graham Fuller öldü
FETÖ elebaşının hem dostu hem referansıydı... Türkiye’nin yakalama kararı çıkardığı CIA sorumlusu Graham Fuller öldü

CIA'nın eski Ortadoğu sorumlularından Graham E. Fuller’in 29 Ocak'ta Kanada’da öldüğü ortaya çıktı. FETÖ destekçisi olan Fuller, Gülen'in ABD oturumu alabilmesi için referans mektubu yazmıştı. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Fuller hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Ortadoğu sorumlularından Graham E. Fuller'in Kanada'da 29 Ocak'ta 89 yaşında öldüğü öğrenildi. FETÖ destekçisi olan Fuller, Fethullah Gülen'in ABD'de kalıcı oturum alabilmesi için referans mektubu yazan isimler arasında yer almıştı.

Türkiye için ortaya attığı "ılımlı İslam" yaklaşımı ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) tartışmaları kapsamında da adı sıkça anılan Fuller, ‘Türkiye'de İslam Köktenciliğin Geleceği’ başlıklı raporuyla dikkat çekmişti. Fuller bu raporda, Türkiye'de İslamcı hareketlerin demokratik sistem içinde yer almasının ülkeyi İran modeline alternatif bir örnek haline getirebileceğini savunmuştu.

KİTAPLARI VE RAPORLARI HEP TÜRKİYE ÜZERİNEYDİ

15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğu belirtilerek 1 Aralık 2017'de Türkiye'de yakalama kararı çıkarılan Fuller, kızına "Ankara" adını vermişti. Fuller'in "Yeni Türkiye Cumhuriyeti", "İslamsız Dünya", "Siyasal İslamın Geleceği", "Türkiye ve Arap Baharı" ve Henri Barkey ile birlikte kaleme aldığı "Türkiye’nin Kürt Meselesi" başta olmak üzere çok sayıda kitabı bulunuyor.

 

Metin

Ateşi bol olsun...

İbrahim

Ne diyelim şu mübarek günü ateşi bol olsun cehenneme zümera darısı diğer kafirlere inşallah
