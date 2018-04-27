FETÖ'nün "polis mahrem imamı" enselendi

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Karaman Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan Erdoğan Tuna yakalandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Tuna, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuna, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öğretmen olan zanlının meslekten ihraç edildiği öğrenildi.